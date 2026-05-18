Gli svizzeri amano il verde, soprattutto se allo stato naturale

Keystone-SDA

Gli svizzeri sono amanti della natura e vogliono più spazi verdi allo stato naturale. Secondo un sondaggio di Pro Natura pubblicato oggi, i due terzi ritengono che la loro presenza negli insediamenti migliorerebbe la qualità di vita.

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(Keystone-ATS) Gli intervistati hanno mostrato di apprezzare soprattutto gli spazi vivi, con prati fioriti invece di sterili tappeti verdi, con piante autoctone e senza pesticidi. Al sondaggio – condotto dall’istituto gfs-zürich – hanno partecipato 1213 persone.

Più di due terzi (70%) delle persone interrogate hanno dichiarato che più spazi verdi al naturale renderebbero più vivibile il contesto in cui abitano, scrive Pro Natura. Il 73% considera poi piacevole la presenza di un prato non falciato nel vicinato, fatto anche estremamente positivo per la biodiversità.

Il 71% delle persone che affermano di allestire e curare il loro giardino in modo vicino allo stato naturale lo fa tra l’altro proprio per favorire la diversità.

Pro Natura sottolinea comunque che un recente rapporto dell’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT) valuta lo stato della biodiversità all’interno degli abitati come “cattivo”. I risultati del sondaggio rappresentano comunque un incoraggiamento a proseguire l’impegno per far prosperare flora e fauna autoctone all’interno degli insediamenti.

Impegno per più biodiversità

Secondo i ricercatori dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), gli sforzi dei singoli non sono sufficienti. Gli esperti hanno studiato la presenza e il comportamento degli insetti impollinatori in 24 giardini della città di Zurigo.

Il risultato: i grandi impollinatori selvatici, come i bombi, hanno trovato la strada per raggiungere i singoli giardini fioriti anche nei centri urbani densamente edificati. I sirfidi e i coleotteri, invece, sono risultati più rari in tali quartieri, indipendentemente dall’offerta di fiori nei singoli giardini.

Nonostante questo, il WSL sottolinea che si può ottenere molto anche nel proprio giardino. Gli sforzi a favore della biodiversità sono sempre ripagati, anche su piccole superfici, hanno messo in evidenza i ricercatori in un comunicato odierno.