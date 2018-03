Questo contenuto è stato pubblicato il 6 marzo 2018 17.10 06 marzo 2018 - 17:10

Da una parte il leader della coalizione vincente, dall'altra il leader del primo partito: è sfida aperta tra Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio (M5S) per attestarsi il diritto a guidare i giochi per la formazione del governo italiano.

ita In Italia, all'indomani del voto c'è un'unica domanda: che governo sarà formato dopo un voto senza una maggioranza netta?

Le urne hanno chiaramente bocciato l'offerta, anche variegata, che arrivava dal centrosinistra. E soprattutto dal Pd, il cui segretario finisce nell'occhio del ciclone tanto da dovere annunciare le sue dimissioni.

Quella tra Salvini e Di Maio è una competizione che lascia sullo sfondo l'ipotesi che al momento nessuno dei due capi politici pare voler prendere realmente in considerazione: l'unione delle forze per dare vita ad una maggioranza "sovranista" tra pentastellati, leghisti e Fratelli d'Italia.

Lega e M5S insieme?

I numeri lo consentirebbero sia alla Camera sia al Senato. Ma il segretario del Carroccio, ormai leader del centrodestra per aver raccolto, con il 18%, più voti del partito di Berlusconi (13,9%), non vuole sentir parlare di "coalizioni strane" diverse da quelle del centrodestra che da solo ha già il 36,2%.

A chi glielo chiede ripete no per tre volte e scandisce: "la squadra a cui mancano meno numeri per avere la maggioranza alla Camera e al Senato è quella del centrodestra". Silvio Berlusconi è d'accordo con Salvini e anche lui chiede per la coalizione un "mandato" a governare. Giorgia Meloni concorda ("non avrebbe senso un incarico a Luigi Di Maio") e conta già sull'appoggio di qualche 'responsabile': "si può tentare di lavorare sui temi e proposte con singoli parlamentari".

La visione dei pentastellati

Diametralmente opposto il punto di vista dei 5 Stelle. Luigi Di Maio non esclude a priori la Lega dal suo radar ed anzi apre "a tutti i partiti". Ma il candidato premier rivendica il "trionfo" elettorale che, con il 32%, ha portato il M5s ad essere il "vincitore assoluto" di questa tornata alle urne.

"Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche a partire dalle figure di garanzia che vorremo individuare per le presidenze delle due camere ma soprattutto per i temi che dovranno riguardare il programma di lavori", dice lanciando il suo appello promesso in campagna elettorale.



italia Il movimento 5 Stelle festeggia. Ma che ne sarà del governo italiano

Sguardo a sinistra

Per Di Maio, oltre all'ipotesi Salvini, resta la chance di provare a costruire una maggioranza che guardi a sinistra. E' una strada impervia perché, dato l'esiguo risultato di Liberi e uguali (Leu) (3,3%) dovrebbe contare sostanzialmente sui numeri del Pd, ora al 19%, praticamente al livello del Carroccio.

Ma mentre Pietro Grasso apre ad un confronto "in Parlamento", Matteo Renzi esclude di voler collaborare quanto mette in chiaro che "il Pd è nato contro i caminetti, non diventerà la stampella di forze antisistema" e che la responsabilità dei dem dovrà essere quella di "stare all'opposizione".

Governo a larghissima intesa?

E in assenza di un impegno politico formale, i numeri per un' intesa sarebbero comunque ballerini. Infine, se i risultati delle urne rendono impossibile un'alleanza Pd-Forza Italia, a M5s e Lega resta da riflettere sulla possibilità di prendere parte ad un governo di larghissime intese. Che sia un governo del presidente o un governo di scopo. Salvini però è netto: "Escludo governi di scopo, a tempo, istituzionali. Non partecipiamo - ribadisce - a governi minestrone".





tvsvizzera.it/ATS/fra con RSI

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.