Il Governo ticinese ha dal canto suo sollecitato le autorità italiane per avere risposte ai numerosi interrogativi e garanzie per il pagamento dei debiti contratti, dell'ordine di cinque milioni di franchi.

Alcuni servizi erogati attualmente dalla Svizzera, ad esempio poste e telecomunicazioni, non potranno più esserlo. Per altri, come l'assicurazione malattia o la raccolta dei rifiuti, c'è un margine di manovra. Questa incertezza suscita la collera degli abitanti dell'enclave, che hanno martedì hanno lanciato un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché si adoperi per sospendere la direttiva..

Il passaggio dallo spazio doganale svizzero a quello UE, in programma tra poco più di un mese, comporterà molti cambiamenti nella vita dei campionesi. Quali però non è ancora ben chiaro.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Campione e l'incognita dell'unione doganale UE 19 novembre 2019 - 20:32 La prevista uscita di Campione d'Italia dall'area doganale svizzera il primo gennaio 2020 suscita molti timori tra i cittadini dell'enclave, che hanno inviato una lettera al presidente della Repubblica per sollecitare un rinvio. Il passaggio dallo spazio doganale svizzero a quello UE, in programma tra poco più di un mese, comporterà molti cambiamenti nella vita dei campionesi. Quali però non è ancora ben chiaro. Alcuni servizi erogati attualmente dalla Svizzera, ad esempio poste e telecomunicazioni, non potranno più esserlo. Per altri, come l'assicurazione malattia o la raccolta dei rifiuti, c'è un margine di manovra. Questa incertezza suscita la collera degli abitanti dell'enclave, che hanno martedì hanno lanciato un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché si adoperi per sospendere la direttiva.. Il Governo ticinese ha dal canto suo sollecitato le autorità italiane per avere risposte ai numerosi interrogativi e garanzie per il pagamento dei debiti contratti, dell'ordine di cinque milioni di franchi. L'approfondimento del Quotidiano: