In mattinata sono intervenuti gli avvocati degli imputati, che hanno chiesto massicce riduzioni delle pene proposte dalla procuratrice pubblica. In particolare, hanno contestato l'aggravante del furto per mestiere.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Tentato furto a Chiasso, tutti condannati 21 agosto 2018 - 20:47 I cinque cittadini italiani a processo a Lugano per un tentato colpo alla Loomis di Chiasso sono stati condannati martedì a pene comprese fra i due anni e mezzo e i tre anni e otto mesi di carcere. La corte delle Assise criminali di Lugano ha dato seguito alle tesi dell'accusa, confermando le pene richieste dalla procuratrice pubblica. I cinque imputati – tutti originari della Puglia – dovranno così scontare da due anni e mezzo a tre anni e otto mesi di prigione. Tutti sono inoltre stati espulsi per dieci anni dalla Svizzera. In mattinata sono intervenuti gli avvocati degli imputati, che hanno chiesto massicce riduzioni delle pene proposte dalla procuratrice pubblica. In particolare, hanno contestato l'aggravante del furto per mestiere. Per saperne di più sul tentato colpo all'azienda di Chiasso, attiva nel settore del trasporto valori: