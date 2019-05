Un cittadino straniero è stato infatti rinviato a giudizio per una sospetta violenza sessuale ai danni dell’ex convivente commessa in un appartamento a Bellinzona. Il processo è indiziario e l’uomo, che nega ogni addebito, rischia fino a 5 anni di carcere.

Rinviato a giudizio presunto stupratore in Ticino 02 maggio 2019 - 21:46 Un presunto caso di stupro si appresta ad avere un seguito processuale nella Svizzera italiana. Un cittadino straniero è stato infatti rinviato a giudizio per una sospetta violenza sessuale ai danni dell’ex convivente commessa in un appartamento a Bellinzona. Il processo è indiziario e l’uomo, che nega ogni addebito, rischia fino a 5 anni di carcere. Il procedimento era iniziato in seguito alla denuncia della donna che asserisce di aver subito l’aggressione nella sua abitazione nel corso dell’estate del 2015 e la cui versione è stata accolta nell’indagine condotta dalla Procura ticinese. L’accusato, che era stato scarcerato tre giorni dopo il fermo, dovrà ora rispondere di violenza carnale e coazione sessuale davanti alle Assise criminali.