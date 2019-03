Il cugino del principale imputato è invece stato assolto dall’accusa di aver reclutato cittadini svizzeri per la guerra in Siria.

Commento dell'inviato del TG al processo militare contro il ticinese che combatté in una milizia cristiana anti-Isis in Siria

Il 36enne è stato condannato per essersi arruolato in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale.

Il Tribunale militare ha condannato venerdì il ticinese di origini siro-aramee Johan Cosar a una pena di 90 aliquote giornaliere di 50 franchi, sospese con la condizionale per tre anni, per aver combattuto in Siria contro l'Isis in una milizia cristiana.

