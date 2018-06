Intervista del TG a Giusi Nicolini, ex sindaco di Lampedusa, sulla gestione dei flussi di migranti in Europa

Anche per non lasciare che la criminalità si impossessi dei flussi migratori.

Un impegno che, lasciato il palazzo del Municipio, porta avanti in altro modo, esortando l'Europa a tenere presente il suo stesso passato d'emigrazione e riconoscere la necessità di canali d'ingresso legali e diversificati per i migranti.

Bisogna prepararsi ad accogliere in modo capillare e nel tempo, non solo in emergenza. È il messaggio dell'ex sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini, ospite venerdì di un festival sull'integrazione nella Svizzera italiana.

Il TG della Radiotelevisione svizzera RSI ha incontrato Giusi Nicolini a Bellinzona, dove è ospite del festival Spazio Dialogo, una due giorni sul tema dell'integrazione dove giovani di ogni provenienza estrazione presentano cinque cortometraggi sul tema.