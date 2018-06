Ma non è tutto. Questo servizio del 1968 mostra anche una certa folla davanti a un cinema. "Speriamo di non avere qualche grana", sussurra un uomo. "Speriamo che mi lascino entrare", dice una ragazza che non ha ancora compiuto 20 anni.

In pullman, in comitiva.

I "pendolari della festa" tra Lombardia e Ticino 27 maggio 2018 - 08:00 Tra gli anni Sessanta e Ottanta, la domenica, decine di migliaia di italiani attraversavano la frontiera con la Svizzera. In cerca di generi coloniali, divertimento, e talvolta persino di qualcosa di "proibito". È vero, venivano a comprare il cioccolato perché è buono (quello al latte anche migliore). A prendere le sigarette e fare il pieno di benzina, perché si risparmiava. I dadi da brodo, una "specialità". Qualcuno si limitava a una passeggiata. Altri andavano a ballare, complice il fatto che nelle balere italiane la domenica pomeriggio fosse ormai demodé, mentre quelle svizzere rimanevano aperte. In coda al botteghino Ma non è tutto. Questo servizio del 1968 mostra anche una certa folla davanti a un cinema. "Speriamo di non avere qualche grana", sussurra un uomo. "Speriamo che mi lascino entrare", dice una ragazza che non ha ancora compiuto 20 anni. Perché mai, non dovrebbero? E cosa si aspetta, da quel film? "Di imparare qualcosa". 'I pendolari della festa' è un servizio di Werner Weick, diffuso il 3 maggio del 1968 nella trasmissione d'informazione della Radiotelevisione svizzera RSI 'Il regionale'. + Das Wunder Der Liebe su filmportal.de (in tedesco)