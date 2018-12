I loro corpi sono stati rinvenuti in un'area isolata dell'Alto Atlante, in una zona molto frequentata dagli escursionisti.

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l’ambasciatore elvetico in Marocco stanno assiduamente seguendo il caso del cittadino svizzero (e spagnolo) fermato in relazione al recente omicidio di due turiste scandinave da parte di sedicenti aderenti allo Stato Islamico.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Svizzero arrestato in Marocco, Berna segue il caso 30 dicembre 2018 - 20:44 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l’ambasciatore elvetico in Marocco stanno assiduamente seguendo il caso del cittadino svizzero (e spagnolo) fermato in relazione al recente omicidio di due turiste scandinave da parte di sedicenti aderenti allo Stato Islamico. L'ambasciatore svizzero nel paese nordafricano, indica una nota del DFAE, “ha annullato la sua vacanza in Svizzera e sta tornando a Rabat" e Berna "assicura ai parenti delle vittime dell'omicidio la sua solidarietà e la sua profonda partecipazione". Secondo gli inquirenti dell'Ufficio centrale marocchino per le investigazioni giudiziarie, che sabato aveva annunciato l'arresto di un uomo con nazionalità elvetica e spagnola "intriso di ideologia estremista”, l’indagato avrebbe insegnato ad alcune delle persone coinvolte nella vicenda gli strumenti di comunicazione derivanti dalle nuove tecnologie e di averle addestrate a sparare. Le due vittime, una studentessa danese di 24 anni e la sua amica, una norvegese 28enne, erano state decapitate la notte tra il 16 e il 17 dicembre nel sud del paese dove erano in vacanza. I loro corpi sono stati rinvenuti in un'area isolata dell'Alto Atlante, in una zona molto frequentata dagli escursionisti.