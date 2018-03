Il 91enne Pino Lella ora vive a Lesa, sulle sponde del Lago Maggiore. Era 17enne quando fuggito a Madesimo per sfuggire ai bombardamenti di Milano entra a far parte di un'organizzazione che attraverso la Valchiavenna aiuta gli ebrei perseguitati dai nazisti a raggiungere la Svizzera, percorrendo i sentieri dei contrabbandieri.

Pino Lella, incontro con un eroe non più dimenticato 27 gennaio 2018 - 20:11 La sua era una storia dimenticata fino a che un autore statunitense, Mark Sullivan, non l'ha fatta conoscere al mondo. Incontro della Radiotelevisione Svizzera con Giuseppe Lella, che ha aiutato moltissime famiglie ebree a fuggire dalle persecuzioni naziste facendole arrivare in Svizzera attraverso le Alpi. Il 91enne Pino Lella ora vive a Lesa, sulle sponde del Lago Maggiore. Era 17enne quando fuggito a Madesimo per sfuggire ai bombardamenti di Milano entra a far parte di un'organizzazione che attraverso la Valchiavenna aiuta gli ebrei perseguitati dai nazisti a raggiungere la Svizzera, percorrendo i sentieri dei contrabbandieri. "Mi sono dato da fare per aiutarli perché erano tutti amici", ha detto alla Radiotelevisione Svizzera. A svelare il suo trascorso segreto, che l'ha portato anche ad infiltrarsi nelle truppe naziste come spia degli Alleati, è il romanzo dell'americano Mark Sullivan "Beneath a Scarlet Sky", da cui verrà tratto presto un film.