Giornate di Soletta, continua la sfida finanziaria

Keystone-SDA

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Il numero di spettatori alle Giornate cinematografiche di Soletta nel 2026 è rimasto stabile a 65'000, ma il festival continua a dover affrontare difficoltà finanziarie. Il risultato operativo è di 39'000 franchi in rosso, hanno annunciato oggi gli organizzatori.

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(Keystone-ATS) I conti sono comunque migliori del previsto, nonostante l’assenza di uno sponsor principale, precisano. Il tutto “grazie a entrate supplementari derivanti dalla vendita dei biglietti, a un sostegno aggiuntivo da parte di fondazioni e delle autorità pubbliche, nonché a costanti sforzi di ottimizzazione dei costi”.

Il contesto economico e la situazione in materia di sponsorizzazioni rimangono difficili per il nuovo esercizio. Le Giornate di Soletta sperano di ritrovare un finanziamento che permetta loro di coprire i costi. Lo sponsor principale, Swisscom, si era ritirato al termine della 60ma edizione, nel gennaio del 2025.

Lo scorso gennaio il festival ha presentato 170 film di finzione, documentari e film d’animazione provenienti da tutte le regioni linguistiche della Svizzera, “offrendo a 1’300 professionisti del cinema una piattaforma di incontro, scambio e networking”.

Per il presidente Andreas Spillmann, citato nel comunicato, “le Giornate di Soletta rappresentano un appuntamento imperdibile per il cinema svizzero. La situazione attuale ci pone di fronte a una sfida, ma l’obiettivo è chiaro: rafforzare a lungo termine la qualità e l’importanza del festival”.