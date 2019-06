"Penso che Milano sia un brand", aggiunge Sala, "fondamentale come lo è Cortina e come lo sono le Alpi. Unire questi brand per l'attrazione internazionale è la mossa vincente".

"Avevamo già impianti realizzati a Torino e in Piemonte": "soldi buttati", sostiene il giornalista e scrittore Gianni Barbacetto. "Si deve rifare tutto da capo qui a Milano, una città che non vede quasi del tutto la neve negli ultimi anni".

Nondimeno, non è escluso che lo Stadio Meazza -designato come sede della cerimonia inaugurale- sia abbattuto e ricostruito. Un'ipotesi che solleva critiche, così come il mancato riutilizzo di impianti piemontesi: dopo che Torino si è defilata, pare inverosimile che siano impiegate strutture dei Giochi 2006, benché il governatore del Piemonte abbia reagito alla vittoria di Milano-Cortina dichiarandole a disposizione.

"Il CIO non premia più le olimpiadi faraoniche, quelle che realizzano ex novo impianti che sono a volte devastanti per l'ambiente", commenta l'assessore all'ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, spiegando che i lavori riguarderanno più che altro l'accessibilità ai siti delle gare ma che con gli impianti sportivi Milano è "già in partenza a buon punto".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La Milano olimpica non piace a tutti 26 giugno 2019 - 11:25 Milano e Cortina d'Ampezzo festeggiano l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026: mentre commercianti e albergatori pregustano un anno di grandi affari, le autorità celebrano la visibilità internazionale del capoluogo lombardo. Non manca qualche voce critica, specie sulla mancata partecipazione al progetto italiano della città di Torino, che avrebbe avuto impianti recenti da riutilizzare ma si è defilata. "Il CIO non premia più le olimpiadi faraoniche, quelle che realizzano ex novo impianti che sono a volte devastanti per l'ambiente", commenta l'assessore all'ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, spiegando che i lavori riguarderanno più che altro l'accessibilità ai siti delle gare ma che con gli impianti sportivi Milano è "già in partenza a buon punto". Nondimeno, non è escluso che lo Stadio Meazza -designato come sede della cerimonia inaugurale- sia abbattuto e ricostruito. Un'ipotesi che solleva critiche, così come il mancato riutilizzo di impianti piemontesi: dopo che Torino si è defilata, pare inverosimile che siano impiegate strutture dei Giochi 2006, benché il governatore del Piemonte abbia reagito alla vittoria di Milano-Cortina dichiarandole a disposizione. "Avevamo già impianti realizzati a Torino e in Piemonte": "soldi buttati", sostiene il giornalista e scrittore Gianni Barbacetto. "Si deve rifare tutto da capo qui a Milano, una città che non vede quasi del tutto la neve negli ultimi anni". Annotazione cui il vice-presidente della Regione Fabrizio Sala risponde sottolineando che la Milano che ospiterà i Giochi invernali va intesa come "concetto ampio". "Penso che Milano sia un brand", aggiunge Sala, "fondamentale come lo è Cortina e come lo sono le Alpi. Unire questi brand per l'attrazione internazionale è la mossa vincente".