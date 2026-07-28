Giappone: scossa di magnitudo 7.1 nel sud, allerta tsunami

Keystone-SDA

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Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, nel sudovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale (le 09.27 in Svizzera).

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(Keystone-ATS) La scossa ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità, rende noto la Japan Meteorological Agency (JMA) che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l’intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.

Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali atomiche vicine, ha dichiarato l’Autorità di regolamentazione nucleare del paese. La compagnia elettrica locale, la Kyushu Electric Power, ha affermato che i tre reattori operanti nella regione hanno continuato a funzionare normalmente.