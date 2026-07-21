Ghiacciaio del Rodano, un anno estremo dopo l’altro

Keystone-SDA

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Le riserve di neve accumulate quest'inverno sui ghiacciai svizzeri sono già esaurite. A testimoniare la portata del fenomeno c'è il ghiacciaio del Rodano, in Vallese.

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(Keystone-ATS) Matthias Huss, direttore di Glamos, la rete svizzera di rilevamenti glaciologici, ne documenta l’evoluzione stagione dopo stagione.

“Da quando sono venuto qui l’ultima volta, due settimane fa, abbiamo perso 1,4 metri di ghiaccio”, constata Huss, precisando che ciò corrisponde a quasi 10 centimetri in meno al giorno. “È davvero tantissimo”.

Dall’inizio delle rilevazioni di quest’anno, a metà giugno, il glaciologo ha registrato quasi 4 metri di scioglimento, in un contesto caratterizzato da ripetute ondate di caldo. “Non è una buona notizia per il ghiacciaio”, conferma.

Non lontano dal punto di riferimento, il ricercatore indica una caverna subglaciale crollata. Questo scioglimento “sottostante” si aggiunge a quello che avviene in superficie. “È un processo che osserviamo sempre più spesso”.

Normalmente, i glaciologi si recano sui ghiacciai ad aprile per misurare l’accumulo di neve e tornano solo a settembre per determinare lo scioglimento annuale.

Sul ghiacciaio del Rodano, la perdita è tale che i sensori di misurazione devono essere sostituiti e riposizionati prima nel corso della stagione, altrimenti cadrebbero e perderebbero la loro utilità. Le lunghe aste metalliche – alcune misurano 8 metri, ciò che corrisponde a uno scioglimento annuale “normale” nel punto in cui sono posizionate – vengono avvitate nello strato glaciale.

“Il 2026 è stato finora un anno estremo, ma non abbiamo ancora recuperato le perdite record del 2022”, spiega Huss. “Abbiamo vissuto un inverno piuttosto secco, con poca neve e scarsa protezione per il ghiaccio, e le ondate di calore sono iniziate presto. Nel 2022 si è avuto l’effetto della sabbia del Sahara che si è depositata sulla neve, accelerando lo scioglimento”.

“Il ghiacciaio si sta ritirando rapidamente: abbiamo perso quasi un chilometro negli ultimi venti anni. Scomparirà dal belvedere tra trenta o quarant’anni, ma sarà sempre presente, lassù in cima, al Dammastock.” È in questo massiccio, a quasi 3’600 metri di altitudine, che il ghiacciaio del Rodano ha la sua sorgente.

“Lì fa più freddo e c’è più neve”, sottolinea chi è anche docente al Politecnico federale di Zurigo (ETHZ). “Potrebbe sopravvivere fino alla fine del secolo, ma in una forma molto più ridotta.”

“Con il cambiamento climatico, sappiamo che le ondate di caldo sono sempre più frequenti e probabili”, ammette Huss. “È difficile dover documentare sempre la stessa cosa: un anno estremo dopo l’altro. Ma questa è la nostra vita odierna di glaciologi”.