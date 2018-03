Questo contenuto è stato pubblicato il 14 marzo 2018 17.02 14 marzo 2018 - 17:02

Angela Merkel ha incassato la fiducia del Bundestag, che l'ha rieletta alla guida del Paese. Si può aprire così il quarto mandato della cancelliera a quasi sei mesi dal voto. Merkel guiderà una nuova edizione della Grosse Koalition fra Unione (Cdu-Csu) e Spd. Per raggiungere la cosiddetta maggioranza del cancelliere erano necessari 355 voti.

Merkel ha ottenuto 364 voti e subito dopo ha accettato la votazione, rispondendo alla domanda del presidente del Bundestag "sì la accetto", secondo il protocollo della seduta. Merkel ha ottenuto 9 voti più della 'maggioranza del cancelliere necessaria' (355 voti), ma alla sua rielezione sono mancati numerosi voti della coalizione di maggioranza, che ne aveva 399 a disposizione.

In effetti alla cancelliera mancano ben 35 voti della sua coalizione, che ne avrebbe avuti a disposizione come detto 399. È il risultato più debole mai raggiunto, ma non è affatto un mistero che la leadership della donna un tempo più potente del mondo si sia logorata, soprattutto in questo semestre in cui è stato chiaro come nessuno avesse voglia di governare con lei.

Sollievo del presidente

"Dopo il sollievo si guarda avanti". Lo ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Stainmeier, ricevendo i ministri del nuovo governo nel palazzo di Bellevue. "È un bene che il tempo dell'incertezza sia finito e che tre partiti vogliano governare insieme". "Una nuova Grosse Koalition non è un fatto scontato", ha detto spiegando che molti voti sono andati perduti.

Ecco dunque la nuova squadra

Della squadra di Angela Merkel, 63 anni, cancelliera al quarto mandato, fanno parte: il vicecancelliere Olaf Scholz, 59 anni, in quota Spd, ministro delle Finanze; Horst Seehofer, 68 anni, in quota Csu, ministro degli Interni e della Patria; Heiko Maas, 51 anni, Spd, ministro degli Esteri; Peter Altmaier, 59 anni, Cdu, ministro dell'Economia e dell'Energia; Katarina Barley, 50 anni, Spd, ministra della Giustizia e della Tutela dei consumatori; Hubertus Heil, 45 anni, Spd, ministro del Lavoro e degli Affari sociali; Ursula von der Leyen, 59 anni, Cdu, ministra della Difesa; Julia Koeckner, 45 anni, Cdu, ministra dell'Agricoltura; Franziska Giffey, 39 anni, Spd, ministra alla Famiglia; Jens Spahn, 37 anni, Cdu, ministro della Salute; Andreas Scheuer, 43 anni, Csu, ministro dei Trasporti e Infrastrutture; Svenja Schulze, 49 anni, Spd, ministra dell'Ambiente; Anja Karliczek, 46 anni, Cdu, ministra dell'Istruzione; Gerd Mueller, 62 anni, Csu, ministro dello Sviluppo; Helge Braun, 45 anni, Cdu, ministro degli Affari speciali. Sottosegretaria per il Digitale è Dorothee Baer, 39 anni, Csu.





