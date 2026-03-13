Germania: nel 2025 oltre 24’000 fallimenti, record dal 2014

Keystone-SDA

Il numero delle imprese fallite in Germania nel 2025 ha raggiunto un record mai toccato dal 2014.

1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo l’istituto DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, l’organizzazione che riunisce le Camere di commercio e industria tedesche) l’anno scorso sono state registrate 24’064 insolvenze, con un aumento del 10,3% rispetto all’anno precedente.

“Si è trattato di un anno particolarmente debole per le aziende in Germania”, ha commentato Volker Treier, analista dell’istituto. “Mediamente è fallita un’impresa ogni venti minuti”, ha aggiunto. “Un numero maggiore di fallimenti si è registrato nel 2014 con 24’085 casi”, ha aggiunto.