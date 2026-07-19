Germania: Merz non esclude rimpasto governo dopo dimissioni Spahn

Keystone-SDA

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In Germania, dopo le dimissioni di Jens Spahn da capogruppo dell'Unione (che riunisce i partiti "gemelli" Unione cristiano democratica/CDU e Unione cristiano-sociale/CSU, di centro-destra), il cancelliere Friedrich Merz non ha escluso un rimpasto nel governo federale.

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(Keystone-ATS) “Potrebbe essere l’occasione per riflettere nuovamente sulla composizione del governo”, ha affermato durante l’intervista estiva alla televisione pubblica tedesca Zweites Deutsches Fernsehen (Zdf), sottolineando però ripetutamente che si tratta di un’ipotesi. A Merz era stato chiesto se avesse preso in considerazione un più ampio rimpasto di personale nel governo.

Dopo le dimissioni di Spahn, Merz punta a una decisione sulla sua successione alla guida del gruppo parlamentare prima delle vacanze, previste a partire dalla fine di luglio, come ha appreso l’agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur (dpa) da fonti vicine al leader della CDU. Tra i papabili per il dopo Spahn figurano su tutti il capo della Cancelleria, Thorsten Frei, e il segretario generale della CDU, Carsten Linnemann.