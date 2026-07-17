Germania: capogruppo Cdu con figlio maternità surrogata, polemiche

Keystone-SDA

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Il capogruppo dei deputati conservatori tedeschi, Jens Spahn, è sotto attacco all'interno del proprio schieramento per aver avuto un figlio con il marito tramite maternità surrogata negli Stati Uniti, una pratica vietata in Germania.

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(Keystone-ATS) Presidente del gruppo parlamentare Cdu/Csu del cancelliere Friedrich Merz, Spahn dovrebbe dimettersi per aver “deliberatamente violato la legge tedesca”, ha affermato alla Bild Daniel Peters, un dirigente regionale della Cdu. Peters giudica “assolutamente inaccettabile” il divario tra il suo comportamento nella vita privata e il fatto di “votare in modo diverso in qualità di deputato”.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato che la dirigenza della Cdu si occuperà della questione, affermando di essere consapevole che questo tema, nelle sue sfaccettature umane, giuridiche, sociali ed etiche, sta suscitando interesse.

Ha aggiunto: “In Germania abbiamo una situazione giuridica chiara al riguardo, e all’interno del partito, la Cdu, abbiamo una delibera del congresso. Non ritengo che si debbano apportare modifiche alla situazione giuridica o alla delibera del congresso, e discuteremo di tutto il resto nella prossima riunione della presidenza della Cdu”.

Il marito di Jens Spahn ha annunciato mercoledì sui social media la nascita del loro figlio Georg, precisando alla Bild che è nato da una madre surrogata negli Stati Uniti. Molte sono le voci di protesta per denunciare il comportamento “con due pesi e due misure” del deputato, che non si è battuto per la legalizzazione della maternità surrogata in Germania.

Nel 2020, quando era ministro della Salute, Jens Spahn aveva addirittura respinto l’abrogazione del divieto di maternità surrogata.