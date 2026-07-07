Georg Fischer cede attività, ripercussioni in Ticino

Keystone-SDA

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Georg Fischer (GF) cede attività, con importanti ripercussioni anche in Ticino.

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(Keystone-ATS) Il gruppo industriale sciaffusano ha siglato un accordo per la vendita della sua controllata Precicast, fonderia di precisione attiva nel settore aerospaziale e in quello delle turbine industriali.

L’impresa, che ha stabilimenti a Novazzano e Stabio, come pure ad Arad (Romania), viene venduta all’americana Consolidated Precision Products Corp (CPP), ha indicato oggi GF. L’intesa prevede un flusso di cassa di circa 220 milioni di franchi e si inserisce in un più ampio piano di razionalizzazione del gruppo, volto a concentrarsi sulle attività di base.

Nei suoi tre siti produttivi Precicast impiega circa 600 dipendenti. Gli stabilimenti sono specializzati nella fabbricazione di componenti ad alta tecnologia per l’aviazione civile e militare, nonché per turbine a gas utilizzate nella generazione di energia industriale.

CPP ha sede a Cleveland (Ohio) e vanta una presenza globale con oltre 20 impianti distribuiti tra Stati Uniti, Messico, Polonia, Belgio e Slovacchia, per un organico complessivo di circa 5800 lavoratori. Secondo GF l’azienda statunitense è riconosciuta come uno dei leader mondiali nella produzione di componenti avanzati per i settori aerospaziale, della difesa e delle turbine industriali.

La transazione – la cui chiusura è prevista verso la fine del 2026 – rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di dismissione avviata da GF. Lo scorso 12 febbraio la società aveva già ceduto la maggioranza della ex divisione GF Casting Solutions. Con questa nuova operazione, il gruppo elvetico porta a compimento l’uscita da tutte le attività non giudicate strategiche.

“In CPP abbiamo individuato un proprietario industriale di grande solidità per le nostre attività di successo nel settore aerospaziale e delle turbine industriali, gettando così le basi per uno sviluppo solido e duraturo”, afferma Andreas Müller, CEO di Georg Fischer, citato in un comunicato. “Con questa cessione completiamo il processo di dismissione delle attività non strategiche, rafforzando il nostro percorso verso l’affermazione come leader globale nelle soluzioni per il flusso di fluidi”.

Il corrispettivo in denaro derivante dalla dismissione sarà destinato a ridurre ulteriormente l’indebitamento netto esistente, migliorando così la struttura finanziaria di GF in vista dei prossimi impegni industriali, fa sapere la società.