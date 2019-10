Come sarebbe se si potessero proiettare le immagini delle persone direttamente nel mondo reale, semplicemente utilizzando uno smartphone? È quello che HoloMe, una start-up svizzera, ritiene sia il futuro della comunicazione.

In vista delle elezioni federaliLink esterno di ottobre, l'ente radiotelevisivo SRG SSR presenta la serie di video #GenerazioneGlobale per illustrare le idee di dieci persone che vogliono cambiare il mondo. Fine della finestrella

Janosch Amstutz vive a Londra dove ha raccolto il capitale per la sua start-up. Originario di Zugo, in Svizzera, è cresciuto in una comunità hippie in Australia, e spiega che la comunicazione per lui è stato sempre qualcosa di importante e personale.

Amstutz ritiene che la realtà aumentata cambierà il modo in cui utilizziamo la tecnologia. Smetteremo di dover abbassare lo sguardo sul telefono. Più la realtà aumentate entra nel mercato, più la gente vi si abitua e concepisce nuovi modi di sfruttarla. Un esempio su tutti: l'arcinoto videogioco Pokemon GO.

Ma per Amstutz, la realtà aumentata più di un giocattolo divertente – è un punto di svolta per la comunicazione. Immaginate di poter proiettare l'ologramma di una persona davanti a voi. La grande idea alla base di HoloMe è come fare a portare questa tecnologia nella vita di tutti i giorni senza bisogno di costose apparecchiature. Questa è la storia di come lo stanno facendo.

Serie 'Generazione globale':



