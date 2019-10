Una cosa è riciclare la plastica per produrre nuove bottiglie, un'altra è impiegarla per realizzare delle protesi. Due designer svizzeri utilizzano le loro capacità per migliorare la vita di persone che hanno subito un'amputazione.

È durante un viaggio in Kenya che Fabian Engel e Simon Oschwald si sono resi conto delle difficoltà quotidiane con cui sono confrontate le persone che hanno una protesi. A causa dell'elevato numero di incidenti stradali nel paese africano, le amputazioni non sono rare.

Per molti kenioti, il costo di un arto artificiale è proibitivo. Gli amputati devono così cavarsela con una sola gamba, ciò che preclude loro la possibilità di trovare un impiego.

I due designer hanno così voluto concepire una protesi il cui costo è nettamente inferiore a quelli abituali, ricorrendo alla manodopera locale e a materiali riciclati. Una visita a una discarica di Nairobi li ha convinti che i rifiuti di plastica rappresentavano il materiale di base ideale.

La realizzazione delle protesi li ha messi di fronte a difficoltà impreviste, che li hanno quasi spinti a rinunciare al progetto. Ma oggi, grazie al finanziamento di fondazioni e alla collaborazione di persone che utilizzano delle protesi, sono avviati sulla via del successo.

