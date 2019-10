Pascal Brunner è un giovane svizzero cresciuto in una famiglia di apicoltori. Lui e il padre hanno lanciato una start-up che lotta contro la più grande minaccia con cui sono oggi confrontate le api: l'acaro Varroa.

In vista delle elezioni federaliLink esterno di ottobre, l'ente radiotelevisivo SRG SSR presenta la serie di video #GenerazioneGlobale per illustrare le idee di dieci persone che vogliono cambiare il mondo. Fine della finestrella

Vatorex è un trattamento termico che uccide gli acari, ma non nuoce alle api. Si differenzia dai metodi basati sulla chimica ed è sostenibile.

Nel 1946 c'erano più di 300'000 colonie di api in Svizzera. Oggi sono meno della metà. Il declino è dovuto all'acaro Varroa, ma anche all'uso di pesticidi.

Brunner pensa che il suo lavoro possa rendere il mondo un poco migliore, facendo in modo che le api possano prosperare. Una celebre frase attribuita (anche se molto probabilmente erroneamente) ad Albert Einstein recita: "Se le api scomparissero dalla Terra, per l’uomo non resterebbero che quattro anni di vita".

Serie 'Generazione globale':



