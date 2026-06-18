GB: uomo spinge bimbo nel recinto dei coccodrilli in uno zoo

Keystone-SDA

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Orrore in uno zoo britannico, presso Huntington, nella contea inglese del Cambridgeshire, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia per aver fatto finire un bambino di soli tre anni nel recinto dei coccodrilli, dove il piccolo ha riportato ferite gravi.

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(Keystone-ATS) Ancora da definire i contorni dell’agghiacciante episodio, che ha atterrito i familiari e tutte le persone presenti al momento nel parco del Johnsons Zoo di Old Hurst, una struttura privata che – stando al suo sito web – ospita circa 100 specie di “affascinanti animali” esotici, inclusi leoni africani, tigri del Bengala e appunto coccodrilli. La famiglia Jonhson – che nell’ambito dello zoo gestisce una cosiddetta “Tropical House” – ha annunciato la chiusura solo di quest’ultimo padiglione fino a nuovo ordine.

Il bimbo, dopo essere stato soccorso e sottratto alle fauci dei grandi rettili, è stato portato d’urgenza in elicottero all’Addenbrooke’s Hospital di Cambridge, dove è ora ricoverato e dove i medici definiscono le sue condizioni “critiche ma stabili”.

La Cambridgeshire Police per ora si è limitata a riferire che il sospetto è accusato di tentativo d’omicidio, senza avanzare ipotesi sul movente o confermare la pista del possibile raptus di uno squilibrato. L’arrestato, del quale non è stata resa nota l’identità, risulta essere residente a Norfolk, sulla costa est dell’Inghilterra centrale.

Ha inoltre spiegato, per bocca della capo ispettrice Verity McCann, che accertamenti sono in corso per stabilire con certezza se il piccolo sia stato morso dai coccodrilli, circostanza già confermata peraltro da fonti citate in serata dall’emittente ITV.

Si tratta di “predatori programmati per attaccare”, ha commentato Chris Newman, zoologo e direttore del National Centre for Reptile Welfare nel Regno Unito. “Animali reattivi, la cui naturale risposta è quella di mordere chiunque venga gettato nel loro recinto”, ha aggiunto, parlando dell’accaduto come di “un incubo inimmaginabile” e di qualcosa di “scioccante fino all’incredibile”.