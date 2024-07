Gb: tre donne uccise nell’Hertfordshire, è caccia all’uomo

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La polizia inglese sta cercando un uomo di 26 anni, Kyle Clifford, dopo che tre donne sono state uccise ieri sera in una casa nell’Hertfordshire, una contea a nord di Londra.

Per il triplice omicidio è stata usata una balestra, oltre probabilmente ad altre armi. Le vittime avevano 25, 28 e 61 anni.

Lo ha affermato in una conferenza stampa il responsabile della polizia locale, Jon Simpson, confermando che il sospetto, il 26enne Kyle Clifford, è ancora in fuga, e rivolgendo direttamente a lui, chiamandolo per nome, un appello a contattare al più presto le forze dell’ordine.

Inoltre, sempre secondo Simpson, si è trattato di un “terribile” triplice omicidio “mirato”, quindi l’assassino conosceva le tre vittime, appartenenti alla stessa famiglia. Nella caccia all’uomo avviata da ieri sera sono coinvolti agenti armati e squadre di ricerca specializzate che stanno operando fra la contea inglese e il sobborgo londinese di Enfield, dove risiede Clifford.

La neo ministra dell’Interno Yvette Cooper ha definito sul suo profilo di X “scioccante” l’uccisione delle tre donne, aggiungendo di essere costantemente informata sulle indagini.