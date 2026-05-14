GB: Streeting si dimette da ministro e lancia la sfida a Starmer

Keystone-SDA

Sfida alla leadership di Keir Starmer lanciata all'interno del Labour britannico dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio.

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(Keystone-ATS) Il ministro della Sanità, Wes Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni, largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo.

In una lunga lettera aperta inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver “perso fiducia” nella leadership del primo ministro e che “sarebbe disonorevole” per lui restare al suo posto.

Rivendica poi alcuni risultati raggiunti dal governo attuale, sottolineando peraltro soprattutto i successi accreditati al suo dicastero sul fronte del rilancio della sanità pubblica. Invita quindi il premier a un ripensamento sul rifiuto a dimettersi o a fissare un termine per le sue dimissioni, sollecitandolo a farsi da parte per “facilitare” il percorso verso una nuova leadership.

“È ormai chiaro – scrive – che non sarai tu a guidare il Partito Laburista alle prossime elezioni politiche e che i parlamentari del Labour e i sindacati affiliati vogliono un dibattito su ciò che verrà dopo: una battaglia di idee, non fra personalità o meschini scontri di corrente”. “Dovrà essere un dibattito ampio – chiosa il ministro dimissionario – con la migliore varietà possibile di canditati. Io spero che tu vorrai facilitarlo”.