GB: collisione fra petroliera e cargo, fuoco a bordo

Keystone-SDA

Sono tutti e 37 in salvo e a terra i marittimi soccorsi a bordo di due navi - una petroliera e un cargo - scontratesi oggi nel Mar del Nord, al largo delle coste britanniche. La collisione ha provocato un incendio e uno sversamento di carburante per aerei in acqua.

(Keystone-ATS) Lo riferisce la Guardia Costiera. Al momento una sola persona risulta ricoverata in ospedale, mentre gli altri sarebbero illesi o leggermente contusi.

L’allarme è stato dato poco prima delle 10.00 ora locale (le 11.00 in Svizzera), come si legge in un comunicato diffuso dalla Guardia costiera britannica.

I servizi di soccorso hanno creato una zona di esclusione marittima e aerea di 5 miglia attorno all’area in cui si è verificato l’incidente fra la petroliera svedese battente bandiere americana Stena Immanculate e la portacontainer tedesca battente bandiera portoghese Solong. L’impatto ambientale, in termini d’inquinamento del tratto di marre (che è a poca distanza dalla costa dell’Inghilterra nordorientale e dal porto inglese di Hull), è in via di valutazione.

La ricostruzione dell’accaduto sembra confermare che il mercantile abbia speronato la Stena Immaculate: al momento dell’impatto la Solong navigava a una velocità di circa 16 nodi, mentre la Stena Immaculate era quasi ferma, dopo aver ormeggiato le ancore al largo di Hull. Resta da capire come si sia prodotta la collisione, in condizioni di mare e di meteo apparentemente non estreme.