GB: Burnham, ‘candidato leadership Labour dopo dimissioni Starmer’

Keystone-SDA

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Il neo deputato Andy Burnham ha annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour dopo l'annuncio delle dimissioni di Keir Starmer da primo ministro.

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(Keystone-ATS) “Keir ha reso un enorme servizio al nostro Paese e voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile”, ha dichiarato l’esponente progressista considerato come il grande favorito alla successione di Starmer alla guida del partito di maggioranza e del governo.

In un messaggio diffuso sui social, il 56enne Burnham, esponente riconducibile alla corrente della ‘soft left’ progressista del Labour, già sindaco di Manchester per 9 anni e in precedenza ministro o ministro ombra sotto tutti i leader del partito prima di Starmer, ha reso l’onore delle armi di rito al premer dimissionario.

“La sua decisione – ha scritto – segna l’inizio di una transizione ed è importante che questo processo sia condotto in modo ordinato e responsabile. Io farò la mia parte”.

“Il Paese si attende stabilità, serietà e il mantenimento del focus sulle questioni più importanti, ed è quello che avrà”, ha poi proseguito Burnham, evocando peraltro anche la necessità di “spingersi in avanti” sulle “priorità” da conseguire “lavorando insieme per riportare” il Regno “laddove deve essere”. La gente, ha sottolineato – “vuole vedere progressi nella crescita dell’economia, sulla riduzione del costo della vita, sui servizi pubblici, sulla crisi abitativa e sulle opportunità per le future generazioni”.

“Il cambiamento politico non dovrà mai distaccarsi dalla responsabilità di migliorare la vita delle persone”, ha concluso, rivendicando al Labour la capacità di dare il meglio di sé quando “guarda avanti con fiducia e obiettivi” ambiziosi e promettendo di voler trasformare questa “transizione in un un processo positivo di rinnovamento del nostro partito e del nostro Paese”.

Nel frattempo, l’ex ministro della Sanità Wes Streeting, esponente di quella che fu la corrente della destra blairiana nel Labour, ha dichiarato di rinunciare a correre per la leadership del partito di maggioranza dopo l’annuncio delle dimissioni del premier Keir Starmer, dando il suo endorsement ad Andy Burnham. Questo spiana di fatto la strada all'”incoronazione” solitaria di Burnham essendo, salvo sorprese, l’unico pretendente in lizza per la successione di Starmer. Streeting ha spiegato di aver “parlato a lungo con Andy negli ultimi giorni” e ha invitato tutti nel partito a sostenerlo.