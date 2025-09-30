La televisione svizzera per l’Italia

Gaza: Hamas a Sky Arabia, “vicini ad accettare piano Trump”

Secondo diverse fonti palestinesi, Hamas e altre fazioni armate di Gaza sono propense ad accettare il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia.

(Keystone-ATS) Una fonte vicina a Hamas ha rivelato a Sky News Arabia che “il movimento è vicino ad accettare il piano di Trump”.

Hamas “ha richiesto una serie di chiarimenti al mediatore del Qatar sulle garanzie che la guerra non riprenderà dopo che (il premier israeliano Benyamin) Netanyahu avrà ricevuto gli ostaggi israeliani, sul calendario del ritiro dell’IDF (l’esercito, ndr), sulla portata del ritiro e sulle garanzie contro futuri attacchi ai leader del movimento all’estero”.

Oggi Trump ha detto che darà a Hamas “tre o quattro giorni” per accettare il suo piano di pace e ha minacciato che “espierà all’inferno” se lo respinge.

