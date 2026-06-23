Gaza: Commissione ONU, bimbi presi di mira da Israele, è genocidio

Keystone-SDA

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Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un "genocidio" in corso a Gaza. Lo ha affermato oggi la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta creata su mandato delle Nazioni Unite.

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(Keystone-ATS) In occasione della pubblicazione di un nuovo rapporto della commissione incaricata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ma che non parla a nome dell’organizzazione, il suo presidente, Srinivasan Muralidhar, ha affermato in un comunicato che “prendendo di mira i bambini, Israele attacca la stessa capacità del popolo palestinese di esistere e di determinare il proprio futuro”.

La Commissione afferma di aver trovato prove che “bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane”. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire “l’intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza”.

Il team investigativo di tre membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un “genocidio” nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto.

Nel rapporto di approfondimento di oggi, hanno affermato che l’intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate, provocando un numero “senza precedenti” di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Vi sono “ragionevoli motivi” per concludere che le autorità e le forze di sicurezza israeliane “hanno continuato a commettere il crimine di genocidio” a Gaza, hanno affermato.

Israele, da tempo aspramente critico nei confronti della commissione, ha definito il rapporto “diffamatorio” e una “farsa calunniosa”. Ha accusato gli investigatori di ignorare “le brutali tattiche di Hamas, che attacca spietatamente i bambini israeliani e usa i bambini palestinesi come scudi umani”.

Per il suo ultimo rapporto la Commissione, istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2021, ha esaminato i crimini che colpiscono i bambini palestinesi e come le condizioni di vita imposte da Israele a Gaza “causino una mortalità infantile prevenibile”.

“Le autorità e le forze di sicurezza israeliane hanno deliberatamente preso di mira i bambini palestinesi, provocando genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra nella Striscia di Gaza e crimini di guerra in Cisgiordania”, ha affermato il team in una dichiarazione. La Commissione ha parlato di azioni che hanno “cancellato l’infanzia” a Gaza e continueranno a colpire i bambini del territorio per tutta la vita.

Secondo l’inchiesta delle Nazioni Unite, durante i primi due anni di guerra almeno 20’179 bambini sono stati uccisi e 44’143 feriti. L’uccisione e il ferimento di bambini palestinesi “facevano parte di una strategia per distruggere la continuità biologica e l’esistenza futura del gruppo palestinese a Gaza”, si legge nel rapporto. I giovani feriti “affrontano una vita di disabilità” che ora è “una realtà demografica determinante” tra i bambini di Gaza.

L’assedio di Gaza ha “compromesso direttamente la salute riproduttiva e neonatale”, mentre il collasso dei programmi di sanità pubblica ha “eroso le condizioni necessarie per una generazione futura sana”.

Il rapporto ha elencato divisioni, brigate e unità israeliane che potrebbero essere responsabili dell’uccisione di bambini, in specifici episodi a Gaza e in Cisgiordania. La Commissione ha anche documentato un forte aumento della violenza perpetrata dai coloni israeliani contro i bambini palestinesi in Cisgiordania.