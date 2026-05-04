GameStop offre 56 miliardi per Ebay, ‘sarà rivale di Amazon’
GameStop vuole Ebay e mette sul piatto 56 miliardi di dollari per acquistarla. In un'intervista al Wall Street Journal, il Ceo di GameStop Ryan Cohen ha confermato l'offerta.
(Keystone-ATS) Il 40enne vuole trasformare Ebay in un colosso in grado di valere centinaia di miliardi di dollari e di competere con Amazon.
In un comunicato il gruppo ha precisato che dal 4 febbraio scorso ha iniziato ad acquistare azioni di Ebay, arrivando a detenerne una quota di circa il 5%.
L’offerta attuale è di 125 dollari per azione, ciò che rappresenta un rincaro del 20% rispetto al corso alla chiusura dei mercati di venerdì, ha spiegato Cohen.
Nelle contrattazioni after-hour il titolo era già salito a ben 116 dollari, dopo che il Wall Street Journal aveva riportato, citando fonti ben informate, i piani di Cohen per presentare un’offerta.