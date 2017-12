Diritto d'autore

San Gottardo: scontro auto-camion, due morti 13 dicembre 2017 - 13:15 Grave incidente mercoledì mattina nella galleria autostradale del San Gottardo: lo scontro frontale tra una vettura e un camion ha provocato due morti e quattro feriti. L'incidente è avvenuto verso le 9 e 15, a 5 chilometri dal portale nord della galleria. A causarlo, riferisce un comunicato, è stato un automobilista tedesco che viaggiava in direzione nord. Finito sulla corsia opposta per motivi ancora sconosciuti, si è scontrato frontalmente con un mezzo pesante immatricolato in Svizzera. Il conducente del camion e quello dell'automobile sono morti. Altre quattro persone, due uomini e due donne, sono rimaste ferite. Il tunnel autostradale è stato chiuso al traffico fino a poco dopo le 16. Ai due portali, complice la chiusura invernale del passo del San Gottardo, si sono formate code.