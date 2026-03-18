Gabbard: Iran non ha tentato di ricostruire impianti nucleari

Keystone-SDA

L'Iran non ha tentato di ricostruire gli impianti di arricchimento dopo l'attacco americano del giugno 2025. Lo ha detto la direttrice dell'intelligence americana Tulsi Gabbard in una dichiarazione scritta presentata alla commissione intelligence del Senato.

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(Keystone-ATS) Smentendo in questo modo Donald Trump e la posizione ufficiale della Casa Bianca.

“A seguito dell’operazione Midnight Hammer, il programma di arricchimento nucleare iraniano è stato annientato. Da allora non ci sono stati tentativi di ricostruire i loro impianti”, ha spiegato Gabbard contraddicendo la motivazione di Trump per lanciare il secondo attacco all’Iran.

In una successiva testimonianza ha però aggiustato il tiro: “Prima dell’operazione Epic Fury, l’Iran stava cercando di riprendersi dagli attacchi di giugno e continuava a rifiutarsi di rispettare gli obblighi dell’Aiea”.