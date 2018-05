In questa fase infatti Matteo Salvini (Lega) non sembra intenzionato a dar seguito al veto pentastellato nei confronti del partito di Silvio Berlusconi. Del resto lo stesso risultato di ieri alle regionali molisane, che ha visto l'affermazione della coalizione conservatrice e, al suo interno, di Forza Italia, sembra sconsigliare fughe in avanti da parte dell'alleato leghista.

copo, secondo quanto ha precisato Ugo Zampetti, segretario generale del Quirinale, di "verificare un'intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle e il Pd per costituire il governo".

Secondo mandato esplorativo in pochi giorni in Italia per cercare di superare l'impasse seguita al voto dello scorso 4 marzo, in cui nessuno schieramento ha ottenuto la maggioranza alle Camere.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

A Fico il compito di verificare l'ipotesi M5S-Pd 23 aprile 2018 - 20:52 Secondo mandato esplorativo in pochi giorni in Italia per cercare di superare l'impasse seguita al voto dello scorso 4 marzo, in cui nessuno schieramento ha ottenuto la maggioranza alle Camere. Nel tardo pomeriggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l'incarico a Roberto Fico con il preciso s copo, secondo quanto ha precisato Ugo Zampetti, segretario generale del Quirinale, di "verificare un'intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento Cinque Stelle e il Pd per costituire il governo". Il neopresidente della Camera grillino dovrà riferire giovedì al capo dello Stato l'esito delle consultazioni. La settimana scorsa la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati aveva approfondito, su indicazione dello stesso Mattarella, l'ipotesi di un accordo tra centrodestra e M5S che, nonostante vari ammiccamenti, si è rivelata impraticabile. In questa fase infatti Matteo Salvini (Lega) non sembra intenzionato a dar seguito al veto pentastellato nei confronti del partito di Silvio Berlusconi. Del resto lo stesso risultato di ieri alle regionali molisane, che ha visto l'affermazione della coalizione conservatrice e, al suo interno, di Forza Italia, sembra sconsigliare fughe in avanti da parte dell'alleato leghista. Resta quindi sul tavolo, prima di delineare eventuali esecutivi istituzionali, tecnici o del presidente, solo l'opzione M5S-Pd, che però viene osteggiata da gran parte dei dem, a partire dai fedelissimi dell'ex segretario Matteo Renzi. Potrebbe sembrare un tentativo velleitario, soprattutto alla luce delle scorie accumulate durante la campagna elettorale tra le due formazioni politiche, ma dopo che in giornata si è consumata definitivamente la rottura tra Di Maio e Salvini, è giunta un'inaspettata apertura del segretario pd ad interim Maurizio Martina, che ha aperto al dialogo "se finiranno le ambiguità". Entro giovedì comunque se ne saprà di più.