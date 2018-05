Questo contenuto è stato pubblicato il 20 aprile 2018 15.07 20 aprile 2018 - 15:07

Giovani designer svizzeri alla conquista di Milano. Quest'anno la presenza elvetica al "Fuorisalone", coordinata dal Consolato generale svizzero di Milano, propone sei giovani studi di design selezionati da Pro Helvetia e il Swiss Design District, ovvero una piattaforma unica che presenta al pubblico italiano e internazionale una dozzina di imprese svizzere e i loro prodotti industriali.

Milano in questi giorni, fino a domenica, è letteralmente presa d'assalto dagli appassionati del design. Il centro città è un pullulare di persone che si muovono da un luogo all'altro per non perdersi proprio nulla di quanto propone il cosiddetto Fuorisalone. Con la settimana della moda è sicuramente l'appuntamento principale offerto da Milano.

La presenza svizzera al FuorisaloneLink esterno, nella settimana del Salone del mobileLink esterno (una delle fiere più importanti del mondo) si fa sempre più massiccia. Sono infatti oltre 40, tra aziende, scuole e giovani designer, che propongono i loro lavori e prodotti al pubblico internazionale.

Grazie al coordinamento del Consolato generale svizzero a Milano e alla "Swiss design map"Link esterno tutti i luoghi della folta presenza elvetica sono facilmente individuabili.

Due novità

Quest'anno la Svizzera marca la propria presenza con due iniziative particolari. Dapprima la mostra "Swiss loves design"Link esterno a Palazzo Litta di via Magenta organizzata da Pro HelvetiaLink esterno. Qui sei studi di giovani designer svizzeri selezionati per l'occasione mostrano al pubblico i loro lavori. Ma non si tratta di una semplice mostra: qui si cercano anche i contatti per allargare gli orizzonti produttivi di questi designer.



La seconda novità è lo "Swiss design district"Link esterno promosso dallo Swiss Business Hub ItalyLink esterno. Nel cuore del distretto del design di via Tortona, la presenza svizzera di aziende medio e piccole è stata riunita in un'unica piattaforma: il pubblico può dunque farsi un'idea dell'inventiva e dell'innovazione elvetica in un solo colpo d'occhio.

Diplomazia del design

L'importanza del settore del design industriale svizzero viene sottolineata dal console generale svizzero a MilanoLink esterno Félix Baumann che nel suo discorso ha coniato questo nuovo modo di procedere della diplomazia svizzera nel mondo: la diplomazia del design. Con la promozione di questo settore nel mondo, la Svizzera - ha ricordato il console - ricorda a tutti la sua capacità di innovazione.





