Funivia del Säntis fuori servizio per mesi per totale rinnovazione

Keystone-SDA

La funivia del Säntis, uno degli impianti di risalita più frequentanti in Svizzera, effettua oggi il suo ultimo trasporto passeggeri: per diversi mesi sarà fuori servizio in quanto verrà completamente rinnovata per un costo totale previsto di 30 milioni di franchi.

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(Keystone-ATS) I primi viaggi con la nuova funivia sono previsti “in autunno inoltrato”, hanno detto oggi i responsabili ai media. La data effettiva di apertura è incerta e dipende principalmente dalle condizioni meteorologiche dei prossimi mesi. Sino alla fine dell’anno non sono state accettate prenotazioni per eventi in vetta, è stato sottolineato. Durante il periodo dei lavori il Säntis sarà raggiungibile solo a piedi e il ristorante in vetta rimarrà chiuso.

Le nuove cabine della funivia potranno trasportare, come finora, 85 passeggeri e anche la durata del viaggio, di circa otto minuti, rimarrà invariata. L’innovazione tecnica migliorerà tuttavia il comfort degli ospiti e la stabilità in caso di forti raffiche di vento.

Entrata in funzione nell’estate del 1935, la funivia del Säntis – montagna di 2’502 metri della Svizzera orientale – trasporta circa mezzo milione di passeggeri all’anno. Le strutture sono state completamente ammodernate per l’ultima volta nel 1974. Nel 2000 erano arrivate nuove cabine.