Funerali di Pippo Baudo, cominciata celebrazione

Keystone-SDA

È cominciata la celebrazione dei funerali di Pippo Baudo nel santuario del comune siciliano di Militello in Val di Catania.

2 minuti

(Keystone-ATS) Centinaia di persone stanno assistendo alle esequie del noto presentatore televisivo, morto sabato scorso a 89 anni, dai maxi schermi allestiti all’esterno della chiesa.

La temperatura sfiora i 35 gradi e la protezione civile sta distribuendo bottigliette d’acqua. Un carabiniere in alta uniforme, che si trovava sul sagrato, si è sentito male per il caldo ed è svenuto, venendo poi trasferito in ambulanza all’ospedale.

“Carissimo Pippo, noi ti auguriamo di splendere come stella non soltanto nel firmamento degli uomini, come già avvenne, ma tanto luminoso anche e soprattutto in quello di Dio. E nel firmamento di Dio, ce lo vogliamo ricordare, si splende solo per l’amore operoso e concreto che abbiamo vissuto. Tutto il resto passa e si dissolve come pula al vento, perché solo l’amore resta ed è per sempre”, ha detto monsignor Calogero Peri, vescovo della Diocesi di Caltagirone, aprendo la celebrazione delle esequie.

”Poco prima di morire, mi ha confidato che il successo – e lui, come sapete, ne ha avuto tanto – non basta a riempire il cuore. Il successo non basta a rendere felici! Questa è una parola di verità che risuona in sintonia con il Vangelo”, ha dichiarato dal canto suo don Giulio Albanese, padre spirituale di Baudo, nell’omelia. “Pippo ha sì conosciuto il favore del pubblico e la gioia di entrare, con garbo e competenza, nelle case di milioni di italiani. Ma al di là dei programmi e degli applausi, ciò che resta è la sua capacità di comunicare vicinanza, di dare spazio a tanti artisti e di custodire rapporti sinceri. Molti lo ricordano come uomo generoso, discreto, pronto ad aiutare senza clamore”, ha aggiunto.