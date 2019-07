Un uomo di 68 anni e la moglie di 76 sono morti a causa di una esplosione nella notte tra lunedì e martedì in una palazzina di due piani a Portoferraio, nell'Isola d'Elba. I due si trovavano sull'isola in vacanza. Altre tre persone sono rimaste ferite

Esplosione e crollo di una palazzina sull'isola d'Elba 23 luglio 2019 - 14:06 Un uomo di 68 anni e la moglie di 76 sono morti a causa di una esplosione nella notte tra lunedì e martedì in una palazzina di due piani a Portoferraio, nell'Isola d'Elba. I due si trovavano sull'isola in vacanza. Altre tre persone sono rimaste ferite La deflagrazione, provocata probabilmente da una fuga di gas, ha causato il crollo dell'edificio. I Vigili del Fuoco hanno estratto vive le altre tre persone, ma due sono in condizioni gravi. Sono una coppia di anziani genitori e la figlia di 46 anni. Padre e figlia, i due gravi, sono ricoverati al centro grandi ustionati dell'ospedale di Cisanello di Pisa dopo avere riportato ustioni estese e profonde su gran parte del corpo. Nella palazzina abitava anche una terza famiglia, composta da tre persone, che sono riuscite a salvarsi.