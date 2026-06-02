Ft, “Usa discutono idea armi nucleari in altri Paesi Nato”

Keystone-SDA

Gli Stati Uniti stanno discutendo la possibilità di schierare armi nucleari in altri Stati membri della Nato in Europa.

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(Keystone-ATS) Si trattarebbe di una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Lo scrive il Financial Times.

Secondo quanto riferito da alcune fonti, i paesi del fianco orientale della Nato, tra cui la Polonia e alcuni Stati baltici, si sono mostrati interessati a ospitare potenzialmente basi Dca, velivoli a duplice capacità in grado di effettuare attacchi nucleari.

Funzionari statunitensi si sono mostrati disponibili a ulteriori dispiegamenti, oltre ai sei Paesi che attualmente ospitano bombardieri a capacità nucleare, secondo quanto riferito al Ft da tre persone a conoscenza delle discussioni. Ciò consentirebbe potenzialmente a un maggior numero di Paesi di ospitare i Dca statunitensi. Due delle fonti hanno affermato che la disponibilità a discutere un’espansione è intesa a dimostrare l’impegno degli Stati Uniti a fornire un ombrello nucleare, anche se gli alleati della Nato sono spinti ad assumersi una maggiore responsabilità nella difesa convenzionale.

In particolare, i funzionari polacchi hanno espresso pubblicamente il desiderio di ospitare armi nucleari. L’ex presidente Andrzej Duda ha chiesto agli Stati Uniti di estendere l’iniziativa Dca al territorio polacco, mentre Varsavia quest’anno ha aderito per la prima volta a una nuova iniziativa francese per esplorare la possibilità di trasferire temporaneamente parte del suo deterrente nucleare in paesi europei alleati.

Il programma di condivisione nucleare della NATO coinvolge gli alleati – attualmente Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Turchia e Regno Unito – autorizzati a ospitare il sistema Dca e le bombe nucleari “dispiegate in avanti”. Queste sono sotto la protezione degli Stati Uniti, con Washington che mantiene l’autorizzazione esclusiva per il loro utilizzo. Le armi nucleari statunitensi dispiegate negli Stati europei sono stoccate e sorvegliate da truppe statunitensi.

I gruppi aerei assegnati alle nazioni alleate, che utilizzano aerei F-35, F-15 e Tornado, sono addestrati a partecipare a esercitazioni e missioni per dimostrare la propria capacità di intervento e, infine, a dispiegare le bombe quando autorizzati dagli Stati Uniti.