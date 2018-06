"Non mi sembra giusto farlo", ha spiegato, timoroso che circolassero scene di divertimento in contrasto con quelle dei bimbi che piangono nelle gabbie alla frontiera.

Per quanto convinto da motivi elettorali e d'immagine, sarebbe stata la first lady Melania -secondo una fonte della Casa Bianca citata dalla CNN- a lavorare dietro le quinte per spingere il marito a cambiare idea sulla separazione, che fino a martedì Trump riteneva obbligatoria per legge.

Il presidente USA, per la verità, era stato travolto da una pressione planetaria. Le aziende della 'Silicon Valley', le star come Bruce Springsteen e Bono Vox, gli evangelici, la premier britannica Theresa May e gli stessi repubblicani americani avevano espresso il loro dissenso.

Nel firmare il decreto, Trump ha però sottolineato la linea della "tolleranza zero" andrà avanti. "Vogliamo sicurezza per il nostro Paese ma allo stesso tempo abbiamo compassione, vogliamo tenere le famiglie unite", aveva dichiarato poco prima.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ripensamento di Trump sulle famiglie divise al confine 21 giugno 2018 - 13:15 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha revocato il provvedimento che separava i figli dai genitori delle famiglie di migranti che varcano illegalmente la frontiera Messico-USA. Nel firmare il decreto, Trump ha però sottolineato la linea della "tolleranza zero" andrà avanti. "Vogliamo sicurezza per il nostro Paese ma allo stesso tempo abbiamo compassione, vogliamo tenere le famiglie unite", aveva dichiarato poco prima. Il presidente USA, per la verità, era stato travolto da una pressione planetaria. Le aziende della 'Silicon Valley', le star come Bruce Springsteen e Bono Vox, gli evangelici, la premier britannica Theresa May e gli stessi repubblicani americani avevano espresso il loro dissenso. Per quanto convinto da motivi elettorali e d'immagine, sarebbe stata la first lady Melania -secondo una fonte della Casa Bianca citata dalla CNN- a lavorare dietro le quinte per spingere il marito a cambiare idea sulla separazione, che fino a martedì Trump riteneva obbligatoria per legge. Oltre a firmare l'ordine che obbligherà le autorità a tenere le famiglie unite, il presidente ha rinviato il tradizionale picnic con i parlamentari e i loro famigliari previsto per giovedì alla Casa Bianca. "Non mi sembra giusto farlo", ha spiegato, timoroso che circolassero scene di divertimento in contrasto con quelle dei bimbi che piangono nelle gabbie alla frontiera.