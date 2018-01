Diritto d'autore

"Prima i nostri", terminati i lavori commissionali 16 gennaio 2018 - 21:01 I lavori commissionali sull’iniziativa popolare “Prima i nostri”, accettata alle urne dai ticinesi nel settembre 2016, sono terminati e probabilmente già il prossimo mese il parlamento cantonale potrà esaminare il pacchetto di provvedimenti proposti. Ma la discussione si profila accesa. Se infatti nel documento finale uscito dalla Commissione della gestione c’è unanimità sul principio della preferenza della manodopera indigena nel settore pubblico, i partiti si dividono sul resto. La maggioranza propone infatti di respingere il testo della legge di applicazione cantonale, seguendo il parere del governo ticinese per il quale la priorità accordata ai residenti anche nel settore privato confligge con il diritto superiore federale. Di opinione opposta la destra (UDC e Lega) per la quale le norme avanzate in commissione non sono manifestamente in contrasto con il l’ordinamento federale e vi sarebbero spazi di manovra per attuare integralmente l’iniziativa popolare. Già a febbraio, come detto, il tema è destinato a tornare d’attualità.