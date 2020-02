Al centro delle indagini sull'incidente del treno ad alta velocità resta anche la mancata rilevazione da parte del sistema elettronico di sicurezza dello scambio posizionato in maniera errata. Gli accertamenti per chiarire anomalie e responsabilità proseguono anche sulla base degli interrogatori del caposquadra e dei suoi quattro collaboratori.

Deragliamento, indagati cinque operai 08 febbraio 2020 - 15:40 Al centro delle indagini, oltre ai cinque operai, anche la mancata rilevazione da parte del sistema elettronico dello scambio posizionato in maniera errata. Svolta nell'inchiesta sul deragliamento del Frecciarossa alle porte di Milano. Sono stati iscritti nel Registro degli indagati i cinque operai intervenuti sul binario nei pressi di Lodi dove all'alba di giovedì 6 febbraio è avvenuto il deragliamento che ha causato due morti e 31 feriti. Sono stati formalmente accusati di omicidio colposo plurimo. Al centro delle indagini sull'incidente del treno ad alta velocità resta anche la mancata rilevazione da parte del sistema elettronico di sicurezza dello scambio posizionato in maniera errata. Gli accertamenti per chiarire anomalie e responsabilità proseguono anche sulla base degli interrogatori del caposquadra e dei suoi quattro collaboratori.