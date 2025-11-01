Francia: rilasciato uno dei sospettati del furto al Louvre

Keystone-SDA

Uno dei sospettati arrestati per il furto di gioielli al Louvre è stato rilasciato senza accuse, hanno indicato le sue legali, Sofia Bougrine e Noémie Gorin.

1 minuto

(Keystone-ATS) In totale, sette sospettati sono stati arrestati per la rapina e diversi di loro sono comparsi davanti ai magistrati di un tribunale di Parigi questa mattina. Cinque dei sospettati erano stati arrestati all’inizio di questa settimana, incluso l’uomo che è stato rilasciato.