Francia: Macron, niente operazioni a Hormuz nell’attuale contesto

Keystone-SDA

"La Francia non prenderà mai parte alle operazioni per aprire e liberare lo Stretto di Hormuz", ha dichiarato oggi il presidente francese, Emmanuel Macron.

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(Keystone-ATS) Questi ha così risposto al suo omologo statunitense Donald Trump che ha ripetutamente esortato le nazioni occidentali a intervenire in aiuto degli Stati Uniti e di Israele nello Stretto.

“La Francia, tuttavia, si terrà pronta a partecipare alle scorte navali quando la situazione sarà più tranquilla”, ha proseguito. “La Francia non ha scelto questa guerra, non vi partecipa e adottiamo una posizione puramente difensiva”, ha ribadito il capo dello Stato francese prima di una nuova riunione del Consiglio di difesa all’Eliseo.

“I nostri obiettivi sono chiari: proteggere i nostri cittadini, le nostre risorse diplomatiche e militari nella regione”, ha affermato il presidente, ribadendo anche l’obiettivo di “stare al fianco di tutti i nostri partner”. “Abbiamo fornito loro supporto, con un obiettivo molto chiaro: contenere il più possibile la diffusione geografica del conflitto e garantire la libertà di navigazione e la sicurezza marittima nella regione”.