Francia: incidente ferroviario nel nord, un morto e diversi feriti

Keystone-SDA

Grave incidente ferroviario questa mattina nel nord della Francia tra Béthune e Lens, nel Pas-de-Calais. Verso le 7 del mattino, un TGV (Train à grande vitesse) ha colpito il rimorchio di un mezzo pesante dell'esercito francese, provocando un morto e 27 feriti.

1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto emerge da informazioni raccolte da Bfmtv, secondo cui la persona deceduta è il macchinista che era al comando del treno al momento dell’impatto. A bordo del TGV si trovavano circa 350 passeggeri. Tra questi, precisa l’agenzia France Presse, 27 persone sarebbero rimaste ferite. “La circolazione ferroviaria tra Béthune e Lens è ‘interrotta fino a fine giornata’”, ha riferito la compagnia ferroviaria Sncf.

Disagi anche nei collegamenti Lille-Béthune, Lille-Lens e Lille-Douai, in quanto “l’alimentazione elettrica è stata tagliata” in seguito allo scontro. Il TGV avrebbe travolto il rimorchio di un mezzo militare ad un passaggio a livello, nella zona di Noeux-les-Mines.