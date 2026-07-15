Francia: dal Parlamento ok definitivo a legge sull’aiuto a morire

Keystone-SDA

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L'Assemblée nationale ha adottato oggi in via definitiva la creazione di un "diritto all'aiuto a morire", una promessa contenuta nel programma del secondo mandato del presidente Emmanuel Macron. In totale, 291 deputati hanno votato a favore contro 241.

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(Keystone-ATS) “La proposta di legge relativa al diritto all’aiuto a morire è stata approvata. Su una questione così profondamente personale e seria – che tocca la vita, la sofferenza e la dignità – era possibile un solo approccio: dedicare tempo all’ascolto, al dialogo e al dibattito”, ha scritto Macron poco dopo in un messaggio pubblicato su X.

“Nel 2022 – ha aggiunto il presidente – mi sono impegnato a intraprendere questo percorso insieme al popolo francese. Con serietà, umiltà e pieno rispetto per la nostra democrazia, ho mantenuto questa promessa”. “I rinvii al Consiglio costituzionale procederanno nel rispetto dei principi dello Stato di diritto”.

“Ringrazio tutti i parlamentari che hanno reso possibile un dibattito costruttivo e rispettoso. Desidero inoltre ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa riflessione collettiva: i cittadini della Convenzione dei cittadini, gli operatori sanitari e le associazioni. Il lavoro del Comitato consultivo nazionale di etica ha guidato il nostro pensiero; desidero ringraziarli ancora una volta. Il mio pensiero va a tutti coloro che mi hanno contattato personalmente, condividendo le loro storie, i loro dubbi, le loro convinzioni e le loro speranze. Le loro testimonianze hanno arricchito profondamente questo testo”.