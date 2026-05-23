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Francia: Ben-Gvir da oggi interdetto dal territorio francese

Keystone-SDA

Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir da oggi "è interdetto dall'accesso al territorio francese": lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Jean-Noël Barrot.

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(Keystone-ATS) “Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei passeggeri della flottiglia Global Sumud”, ha aggiunto, sostenendo comunque che il governo di cui fa parte “disapprova l’iniziativa” della Flotilla stessa.

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