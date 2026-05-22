Francia: Attal annuncia, ‘mi candido alle presidenziali del 2027’
"Ho deciso di candidarmi alla presidenza della Repubblica": con queste parole l'ex primo ministro francese Gabriel Attal, 37 anni, ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione alla corsa per l'Eliseo dell'anno prossimo.
(Keystone-ATS) In un evento davanti a un centinaio di persone nel dipartimento dell’Aveyron, nel sud-ovest della Francia, Attal ha detto: “Vi parlo con il cuore soprattutto oggi: io amo la Francia, amo la Francia in modo appassionato. Abbiamo senz’altro il Paese più bello al mondo”.
Capo di Renaissance, il partito macroniano, Attal è da tempo in campagna elettorale, con l’obiettivo di conquistare il ruolo di “anti estreme” in un’elezione che vede il partito di estrema destra Rassemblement National, di Marine Le Pen, dominare i sondaggi, e La France Insoumise, di Jean-Luc Mélenchon, in crescita.
Attal ha come avversario nell’area di centro Edouard Philippe, che con il suo partito ‘Horizons’ è posizionato nel centrodestra, sempre con la maggioranza macroniana.