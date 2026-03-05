Francia: ancora sospeso il processo a Tariq Ramadan

Keystone-SDA

La giustizia francese ha nuovamente prorogato la sospensione del processo per violenze sessuali nei confronti dell'islamologo svizzero Tariq Ramadan, attualmente ricoverato a Ginevra.

(Keystone-ATS) L’ulteriore sospensione è dovuta al fatto che la perizia medica richiesta dai giudici francesi non è stata ancora depositata in tribunale, ha riferito all’agenzia France Presse la corte d’appello di Parigi.

Il processo è cominciato lunedì, in assenza del principale imputato, ricoverato da sabato a Ginevra per l’aggravarsi di una sclerosi a placche, secondo i suoi avvocati.

Ramadan, 63 anni, è accusato di aver stuprato tre donne in Francia tra il 2009 e il 2016. Accusa che il diretto interessato ha sempre respinto con fermezza. In funzione della perizia affidata a due neurologi, la corte deciderà sul rinvio o meno del processo a data ulteriore.