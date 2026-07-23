Francia, oltre 12 mila evacuati per l’incendio a nord di Arcachon

Keystone-SDA

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Oltre 12 mila persone tra residenti e turisti sono stati evacuati a causa dell'incendio che ha già bruciato 2.4000 ettari di terreno a nord del Bassin d'Arcachon, tra le zone più belle e turistiche di Francia, nel dipartimento di Gironda.

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(Keystone-ATS) L’incendio ancora in corso nella Foret des Landes de Gascogne richiama alla memoria l’incubo di fuoco vissuto nella stessa zona nel 2022. Al momento, secondo le autorità d’Oltralpe, non ci sono vittime né abitazioni bruciate, ma la situazione viene ritenuta “sfavorevole” a causa di condizioni climatiche “eccezionali”.

Da ieri sera, secondo la prefettura di zona, sono state allontanate per precauzione oltre 10 mila persone da otto campeggi della zona. A questi si aggiungono un migliaio di residenti costretti a lasciare le loro abitazioni. Centri di accoglienza sono stati aperti in nove comuni della zona.