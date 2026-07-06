Francia, climatologi reclamano una legge di “emergenza climatica”

Keystone-SDA

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Diverse decine di scienziati francesi reclamano una ''legge di emergenza climatica'' contro gli effetti nefasti dell'inquinamento e dell'industria fossile.

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(Keystone-ATS) ”Siamo collettivamente traumatizzati dai dieci giorni di canicule (caldo torrido) da cui usciamo”, scrivono gli autori del testo pubblicato oggi sul giornale Le Monde e firmato, in particolare, dai climatologi Christophe Cassou, Valérie Masson-Delmotte nonché il paleoclimatologo Jean Jouzel.

Nell’appello, sottoscritto da oltre 90 persone, tra scienziati, ricercatori, medici, filosofi e artisti – ma anche l’economista Thomas Piketty – si parla del dolore ”incommensurabile” dei francesi rimasti durante i giorni di afa negli ospedali, nei campi, nelle scuole o nelle maternità. I francesi, proseguono i firmatari della petizione promossa dall’associazione Bloom, ”hanno provato sulla loro pelle le conseguenze del cambiamento climatico.

Quindi l’appello all’adozione di una legge di ”emergenza climatica” che – si legge nel testo – ”riguarda la nostra sopravvivenza collettiva”. Tra le priorità, il divieto a tutte le aziende francesi di finanziare e partecipare, direttamente o indirettamente, all’avvio di nuovi progetti fossili in Francia o all’estero. Invocata anche la soppressione di tutte le sovvenzioni alle energie fossili, il divieto di lobby e il riconoscimento del reato di ”globicidio”, che consiste nel mettere in pericolo l’intera biosfera.

Intanto, una terza ondata di “canicule” si sta progressivamente estendendo sul Paese, con 16 dipartimenti (provincie) francesi in allerta arancione e temperature massime di 40 gradi attese al livello locale. Anche se il nuovo episodio di caldo torrido si preannuncia tuttavia meno intenso di quello della settimana scorsa, quanto la Francia ha battuto il suo record storico per un mese di giugno.